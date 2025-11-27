ডিএসইর সূচকের উত্থানের নেপথ্যে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: টানা দরপতন থেকে বেরিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে দেশের পুঁজিবাজার। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের কিছুটা উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। ফলে সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ডিএসইএক্স সূচক ১৯ পয়েন্টের উল্লেখযোগ্য উত্থান নিয়ে ৫ হাজার ২৮ পয়েন্টে স্থির হয়েছে। বাজারের এই গতির পেছনের মূল শক্তি ছিল ৫ কোম্পানি। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূচক উত্থানের পিছনে মূল ভূমিকা রাখা ৫টি কোম্পানি হলো: বেক্সিমকো ফার্মা, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, প্রাইম ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক এবং আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক। এই কোম্পানিগুলো সম্মিলিতভাবে সূচকে ৮ পয়েন্টেরও বেশি যোগ করেছে।
কোম্পানিগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ পয়েন্ট যোগ করেছে বেক্সিমকো ফার্মা। আজ ডিএসইর সূচকে কোম্পানিটি একাই প্রায় ৩ পয়েন্ট যোগ করেছে। এদিন কোম্পানিটির শেয়ার দর ২ টাকা ৩০ পয়সা বা ২.০৮ শতাংশ বেড়ে ১১৩ টাকা ১০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। গতকাল কোম্পানিটির সর্বশেষ দর ছিল ১১০ টাকা ৮০ পয়সা। আর কোম্পানিটির শেয়ার দর ১১০ টাকা ১০ পয়সা থেকে ১১৩ টাকা ৪০ পয়সা পর্যন্ত উঠানামা করেছে। দিনশেষে ব্যাংকটির ৩ কোটি ৫৪ লাখ ৫ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবদান রেখেছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। এই কোম্পানিটি সূচকে ২ পয়েন্টের বেশি যোগ করেছে। আজ ডিএসইতে কোম্পানিটির শেয়ার দর ১ টাকা ৩০ পয়সা বা ০.৬৪ শতাংশ বেড়ে ২০৪ টাকা ৯০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। গতকাল কোম্পানিটির সর্বশেষ দর ছিল ২০৩ টাকা ৬০ পয়সা। আর কোম্পানিটির শেয়ার দর ২০৩ টাকা ৬০ পয়সা থেকে ২০৫ টাকা ৬০ পয়সা পর্যন্ত উঠানামা করেছে। দিনশেষে ব্যাংকটির ৫ কোটি ৯৭ লাখ ৭৯ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়।
তৃতীয় সর্বোচ্চ ১ পয়েন্টের বেশি যোগ করেছে প্রাইম ব্যাংক। আজ ডিএসইতে ব্যাংকটির শেয়ার দর ৫০ পয়সা বা ১.৭৭ শতাংশ বেড়ে ২৮ টাকা ৭০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। গতকাল ব্যাংকটির সর্বশেষ দর ছিল ২৮ টাকা ২০ পয়সা। আর কোম্পানিটির শেয়ার দর ২৮ টাকা ২০ পয়সা থেকে ২৮ টাকা ৮০ পয়সা পর্যন্ত উঠানামা করেছে। দিনশেষে ব্যাংকটির ৪ কোটি ২ লাখ ৩৬ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়।
এছাড়া, সূচক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা অন্যান্য ২টি কোম্পানির মধ্যে ব্র্যাক ব্যাংক ১ পয়েন্টের বেশি এবং আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ১ পয়েন্টের বেশি যোগ করেছে। এই ৫টি শক্তিশালী শেয়ারের সম্মিলিত পারফরম্যান্স আজকের বাজারের ইতিবাচক গতিকে নিশ্চিত করেছে।