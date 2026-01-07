রাষ্ট্রীয় ও বহুজাতিক ১০ প্রতিষ্ঠান পুঁজিবাজারে আনতে অর্থ উপদেষ্টার নয়া উদ্যোগ
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: সরকারের মালিকানা থাকা বহুজাতিক কোম্পানি ও রাষ্ট্র মালিকানাধীন লাভজনক মৌল ভিত্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মুলত লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের শেয়ার থাকা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো পুঁজিবাজারে আনার বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে সম্মতি দেওয়া হয়েছে। দেশের কিছু লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সরাসরি ডিরেক্ট লিস্টিংয়ের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত হবে।
বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বোর্ডসভার মাধ্যমে নেবে তারা। তবে প্রাথমিকভাবে ১০টি কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে আনার লক্ষ্যে গতকাল বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।
বৈঠকের পর এ তথ্য জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা এবং ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) চেয়ারম্যান আবু আহমেদ। প্রাথমিকভাবে ১০টি কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলে কোম্পানিগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে করছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।
কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে: কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড, সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড, সিনোভিয়া বাংলাদেশ লিমিটেড, নোভার্টিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এবং নেসলে বাংলাদেশ পিএলসি।
বৈঠকে এই ১০ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীরা সহ বাণিজ্য উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা, শিল্প উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীকে (অর্থ মন্ত্রণালয়) উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ সচিব,
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সচিব, শিল্প সচিব ও বাণিজ্য সচিবকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক থেকে এসব কোম্পানিকে আইসিবির মাধ্যমে পুঁজিবাজারে শেয়ার ছাড়তে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে। এমনকি নতুন তালিকাভুক্তির মাধ্যমে পুঁজিবাজারে গতি ফেরাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
জানা গেছে, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তর জন্য বাছাই করা এই ১০টি কোম্পানির মধ্যে কয়েকটি সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত আবার কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি যেখানে সরকারের স্বল্প পরিমাণ শেয়ার রয়েছে।