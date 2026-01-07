নির্বাচনের প্রভাব নেই পুঁজিবাজারে, ব্যাংক খাতের শেয়ারে ভর করে কিছুটা সূচকের উত্থান
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: টানা দুই কার্যদিবস দরপতনের পর সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচক ও লেনদেনের উত্থানে শেষ হয়েছে। মূলত ব্যাংক খাতের শেয়ারে ভর করে পুঁজিবাজারে সূচকের উত্থান হয়েছে। তবে সূচক ও লেনদেন উত্থান হলেও আতঙ্ক কাটছে না বিনিয়োগকারীদের। কারণ এর আগেও এক দুই কার্যদিবস সূচক বাড়লেও পরের কার্যদিবস দরপতন হয়েছে। তাই বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে সূচকের টানা উত্থানের বিকল্প নেই।
এদিকে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্ন শঙ্কা ও অনিশ্চয়তা পেরিয়ে চলছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কার্যক্রম। এ সময়ে দেশের পুঁজিবাজার চাঙ্গা হওয়ার আশা করা হলেও নির্বাচনের কোনো প্রভাব দেখা যাচ্ছে না।
বাজার সংশ্লিষ্টদের মতে, অন্যান্য জাতীয় নির্বাচনে দেশের পুঁজিবাজার তেজিভাবে ছিল। এবারও সেই আশায় ছিল বিনিয়োগকারীদের।
তবে বিগত সময়ে আর্থিক খাতের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে পুঁজিবাজার ঘুরে দাঁড়াতে পারছেনা। ইতিমধ্যে ৫টি ব্যাংক একীভূত ও ৯টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করেছে সরকার। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এসব কোম্পানির শেয়ার কিনে নিঃস্ব বিনিয়োগকারীরা ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছেন। ফলে আর্থিক খাতের ব্যাপক অনিয়ম দুর্নীতির প্রভাবে দেশের পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকট আপাতত কাটছে না।
জানা গেছে, সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমানে লেনদেন বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। দিনশেষে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স আগের দিনের চেয়ে ৩৯ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৪ হাজার ৯৯২ পয়েন্টে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৩ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ৯ পয়েন্টে এবং ডিএসই ৩০ সূচক ১৭ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ৯১৩ পয়েন্টে।
দিনভর লেনদেন হওয়া ৩৮৮ কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ১৯৩ টির, দর কমেছে ১৩১ টির এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৬৪ টির। ডিএসইতে ৪৬৫ কোটি ৬৮ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবস থেকে ১০ কোটি ৯৯ লাখ টাকা বেশি। এর আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৪৫৪ কোটি ৬৯ লাখ টাকার ।
অপরদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১০৮ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৯৭৫ পয়েন্টে। সিএসইতে ১৪৯ টি কোম্পানি লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এসব কোম্পানি মধ্যে ৭৯ টির দর বেড়েছে, কমেছে ৪৬ টির এবং ২৪ টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। সিএসইতে ১২ কোটি ৮০ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।