পুঁজিবাজারে ভালো কোম্পানি আসার সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে: রাশেদ মাকসুদ
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ও বাজার সংশ্লিষ্টদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে আইপিও রুলস কার্যকর হয়েছে। আইপিও রুলস যুগোপযোগী হওয়ার মাধ্যমে পুঁজিবাজারে ভালো নতুন কোম্পানি নিয়ে আসার সুযোগ ও সম্ভাবনা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ।
আজ বুধবার বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমবিএ) এর নির্বাহী কমিটির সাথে বৈঠকে এসব কথা বলেন তিনি। আজ বেলা ১১ টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসি ভবনের কমিশন সভা কক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমবিএ) নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটিকে বিএসইসির পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং পুঁজিবাজারের কল্যাণে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।
বিএসইসির চেয়ারম্যান আশা প্রকাশ করেন, বিএমবিএর সদস্য ইস্যু ম্যানেজাররা ভালো কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে নিয়ে আসার জন্য কাজ করবে। এক্ষেত্রে বিএসইসি বরাবরই ইতিবাচক মনোভাব রাখে এবং পুঁজিবাজারে ভালো কোম্পানির তালিকাভুক্তি নিশ্চিতে বিএসইসি সব রকমের সহায়তা করবে বলে উল্লেখ করেন বিএসইসির চেয়ারম্যান।
এসময় তিনি পুঁজিবাজারে ক্যাপিটাল ফরমেশন, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ও কর্পোরেট অ্যাডভাইজরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা, দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন হলে বিনিয়োগকারীসহ বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে পুঁজিবাজারের প্রতি আরো আকৃষ্ট ও আগ্রহী করবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
বৈঠকে বিএসইসি’র কমিশনার ফারজানা লালারুখ বলেন, প্রতিটি মার্চেন্ট ব্যাংক এবং মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহের সংগঠনের তথ্যবহুল ওয়েবপেজ ও ওয়েবপোর্টাল থাকা প্রয়োজন। প্রকৃত তথ্য সম্বলিত এসব ওয়েবপেজ ও ওয়েবপোর্টাল বিনিয়োগকারীসহ বাজার সংশ্লিষ্টদের পুঁজিবাজারে সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদেরকে আরো উপযোগী করবে।
বৈঠকে বিএসইসি অন্যান্য সকল কমিশনাররা এবং বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমবিএ) এর নির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিতি ছিলেন। বিএমবিএর পক্ষ থেকে সভাপতি ইফতেখার আলম, সাধারণ সম্পাদক সুমিত পোদ্দার, সহ-সভাপতি মো. মনিরুল হক, কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ রাশেদ হুসাইন, সদস্য গাজী মোহাম্মদ তারেক, সদস্য সুমন কুমার কুন্ডু, সদস্য মো. সোহেল হক অংশগ্রহণ করেন।