শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, কোম্পানিটির প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৫) সমন্বিতভাবে শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ পয়সা। আগের বছর একই সময় লোকসান হয়েছিল ১ পয়সা। ফলে প্রথম প্রান্তিক শেষে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ক্যাশ ফ্লো হয়েছে ২৪ পয়সা, আগের বছর একই সময়ে ছিল মাইনাস ৯ পয়সা।
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ২৪ টাকা ৭৮ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল ২৪ টাকা ৭৭ পয়সা।