পুঁজিবাজারের আস্থা ফেরাতে ভালো মৌলভিত্তি কোম্পানির শেয়ার অফলোড করতে হবে: ড. সালেহউদ্দিন
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, এখন পুঁজিবাজার মোটামুটি আইনের মধ্যে এসেছে। এখন আমাদের পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়ানো ও আস্থা ফেরানো দরকার। আস্থা ফেরানোর জন্য আমরা বলেছি সরকারি ভালো মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানির শেয়ার অফলোড করতে হবে। গতকাল বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে বৈঠকে কোম্পানিগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে করছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।
বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ওখানে আমাদেরও (সরকারের) শেয়ার আছে, কিন্তু তালিকাভুক্ত না। তাহলে কি তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া এখন শুরু হবে? কোম্পানিগুলো কি রাজি হয়েছে? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, শুরু হবে। ওরা বলেছে ওদের সিদ্ধান্ত বোর্ড ছাড়া হবে না। তবে সরকার থেকে আমরা সম্মতি দিয়েছি।
এ বিষয়ে তো আগেও আলোচনা হয়েছে। সাংবাদিকের পক্ষ থেকে এমন কথা বলা হলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আগে এত দূর যায়নি। এবার মন্ত্রণালয় সম্মতি দিয়েছে। কোম্পানিগুলোকে কি কোনো সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি বলেছি দ্রুত করতে। আমরা চাই প্রক্রিয়াটা শুরু করতে। বর্তমান সরকারের মেয়াদে কোনো কোম্পানি তালিকাভুক্ত করা সম্ভাব হবে?
এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করছি। এগুলো জটিল। কোম্পানি আইনকে তো আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। অতীতে দেখা গেছে, মিটিং হয় কিন্তু কোনো কিছু বাস্তবায়ন হয় না। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে এমন কথা বলা হলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমরা তো শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে চিঠিও পেয়েছি। ওরা শেয়ার ছাড়বে।
বৈঠকে শেষে আইসিবির চেয়ারম্যান আবু আহমেদ বলেন, সরকার চাচ্ছে পাবলিক ইন্টারেস্টে। পাবলিক
ইন্টারেস্টের চেয়ে কোনো বড় ইন্টারেস্ট কারো নেই। নেসলে যদি বোম্বেতে লিস্টেড থাকতে পারে, আমাদের এখানে সমস্যাটা কী? ইউনিলিভারের জিএসকের অংশ তালিকাভুক্ত, কিন্তু তাদের মূল অংশ তালিকাভুক্ত না। কিন্তু বোম্বেতে টপ টেনের মধ্যে আছে। পাকিস্তানে আছে, থাইল্যান্ডে আছে। তিনি বলেন, আমি বলবো তারা যদি কিছু ইনসেন্টিভ চায়, কর ছাড় চাই, সেটা দেওয়া হোক। আর যদি না আসে, তাহলে কর বাড়িয়ে দিতে হবে। ভেরি সিম্পল। তা না হলে আরও বহুদিন আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।
বৈঠকে কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে: কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড, সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড, সিনোভিয়া বাংলাদেশ লিমিটেড, নোভার্টিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এবং নেসলে বাংলাদেশ পিএলসি।