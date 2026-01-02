শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত নতুন বিধিমালা ‘পাবলিক অফার অব ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ রুলস, ২০২৫’ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিধিমালাটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হলো। গত বৃহস্পতিবার বিএসইসি’র সহকারী পরিচালক ও সহকারী মুখপাত্র মো. মোহাইমিনুল হক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক অফার অব ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ) রুলস, ২০২৫’ গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটে প্রকাশের দিন থেকেই এই নতুন বিধিমালাটি কার্যকর বলে গণ্য করা হবে।
বিনিয়োগকারী এবং বাজার সংশ্লিষ্টরা এই নতুন বিধিমালাটি বিএসইসি’র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.sec.gov.bd)-এর ‘Securities Laws’ মেনুর অন্তর্গত ‘Securities Laws, Rules, Regulations’ সাব-মেনু থেকে দেখতে এবং ডাউনলোড করতে পারবেন।
পুঁজিবাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং পাবলিক অফারের মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের প্রক্রিয়া আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে এই নতুন বিধিমালা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে কমিশন।