সরকারের কাছে আইসিবি’র ৯০০ কোটি টাকার বিশেষ তহবিলের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: রাষ্ট্রায়াত্ব বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে ৯০০ কোটি টাকার বিশেষ তহবিলের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি সরকারের কাছে আবেদন করেছে যাতে ২০২৭ সালের ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার মেয়াদ বাড়িয়ে ২০৩২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়।
এই বিশেষ তহবিলটি মূলত পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পুনর্বাসনের জন্য গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এটি মধ্যস্থতাকারীদের বিনিয়োগ সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা আইসিবি ইতিমধ্যেই অর্থ মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন পাঠিয়েছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে আইসিবির এক কর্মকর্তা বলেন, আগামী ২০২৭ সালের ডিসেম্বরে তহবিলের মেয়াদ শেষ হবে। আমরা চাই এটি আরও পাঁচ বছর বাড়ানো হোক, যাতে ২০৩২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকে। পাশাপাশি ২০২৩ সালের মার্চের মধ্যে অর্থ পুনরুদ্ধারের বিকল্পও রাখা হবে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বাজারে বড় ধরনের দরপতন হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের শুরুতে ডিএসইএক্স সূচক ছিল ৫,৩৪০ পয়েন্ট, যা বছর শেষে নেমে আসে ৪,৮৩৬ পয়েন্টে। তবে চলতি বছরের জুলাই থেকে ব্যাংক ও কিছু মৌলিক শেয়ারের কারণে বাজার ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করছে।
বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, তহবিলের মেয়াদ না বাড়ালে মধ্যস্থতাকারীদের ঋণ ফেরত দিতে হবে, যা বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ তারা তহবিলের অর্থ বাজারে বিনিয়োগ করেছেন, মেয়াদ শেষ হলে বাধ্য হয়ে শেয়ার বিক্রি করতে হতে পারে।
ব্রোকারেজ হাউজগুলোও তহবিলের মেয়াদ বৃদ্ধির পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। তাদের বক্তব্য, আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনিয়োগ করেছি, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে বাজারের মন্দার কারণে তহবিলের ক্ষতি হয়েছে। বাজার যদি অস্থিতিশীল থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে তহবিলের মেয়াদ বৃদ্ধি জরুরী।