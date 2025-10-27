ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভা ঘোষণা ১৪ কোম্পানি
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১৩ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১ কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিকের বোর্ড সভা ঘোষণা করা হলেও এক কোম্পানির প্রথম প্রান্তিক ও এক কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের বোর্ড সভা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে এক কোম্পানির লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভা ঘোষণা করবে। ডিএসই ও কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো:
ঢাকা ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
কোহিনুর ক্যামিকাল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
রিপাবলিক ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
এক্সিম ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ট্রাস্ট ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
বার্জার পেইন্টস: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ইসলামী ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
চাটার্ড লাইফ ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে সন্ধা ৬ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ব্যাটবিসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
প্রিমিয়ার লিজিং: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ইস্টার্ন ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
পদ্মা লাইফ ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
পদ্মা অয়েল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।