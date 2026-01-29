প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজের অসঙ্গতি খতিয়ে দেখতে বিএসইসির পরিদর্শন কমিটি গঠন
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারের সদস্যভুক্ত ব্রোকারেজ হাউজ প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের (ডিএসই ট্রেক নং-২১৯ ও সিএসই ট্রেক নং-১৪১) সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এরই ধরাবাহিকতায় পুঁজিবাজার ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমে অসঙ্গতি খতিয়ে দেখতে দুই সদস্যের একটি পরিদর্শন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিএসইসিতে দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি আদেশ বিএসইসির মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন থেকে জারি করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া বিএসইসির জারি করা আদেশ প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়েছে।
গঠিত পরিদর্শন কমিটির সদস্যরা হলেন: বিএসইসির যুগ্ম পরিচালক ইফতেখার জাহান এবং উপপরিচালক মোহাম্মদ এমদাদুল হক। পরিদর্শনকালে ব্রোকারেজ হাউজটির স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার হিসেবে কার্যক্রম, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনের অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখা হবে।
এছাড়া মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব পরিপালন, তদারকি, পুনর্মূল্যায়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক এএমএল/সিএফটি (অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং/কাউন্টার-টেরোরিজম ফাইন্যান্সিং) সিস্টেম চেক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। তারই অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
বিগত সরকারের আমলে আইন লঙ্ঘন করা ব্রোকারেজ হাউজগুলোর বিরুদ্ধে তেমন কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর খন্দকার রাশেদ মাকসুদের নেতৃত্বাধীন নতুন কমিশন ব্রোকারেজ হাউজগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।
বাজার সংশ্লিষ্টদের মতে, পুঁজিবাজারের শৃঙ্খলা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারকি করা হচ্ছে। পরিদর্শনে কোনো অনিয়ম বা বিধিলঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গেলে বিধি অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাম্প্রতিক সময়ে ব্রোকারেজ হাউজ ও মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কমিশনের এ ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে অনিয়ম ও অসদাচরণ চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে, যা বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড হলো প্রাইম ব্যাংক পিএলসির একটি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার ও সিকিউরিটিজ লেনদেনের পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের জন্য মার্জিন ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে।