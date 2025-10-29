শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ২ কোম্পানির সমাপ্ত অর্থবছরে লভ্যাংশ প্রকাশ করা হয়েছে। কোম্পানিগুলো হলো: তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল: আলোচিত বছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের ২২ শতাংশ লভ্যাংশ দেবে। এর মধ্যে ১২ শতাংশ নগদ আর বাকি ১০ শতাংশ বোনাস। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
সর্বশেষ বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ৬ টাকা ৭১ পয়সা। আগের বছর শেয়ার প্রতি আয় হয়েছিল ৬ টাকা ৭০ পয়সা। গত বছর কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ক্যাশ ফ্লো ছিল ৯ টাকা ১৭ পয়সা।
আগের বছর ক্যাশ ফ্লো ছিল মাইনাস ১৭ টাকা ৭৬ পয়সা । গত ৩০ জুন,২০২৫ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ১০২ টাকা ৭৯ পয়সা। আগামী ৩০ ডিসেম্বর, সোমবার সকাল ১১ টায় ডিজিটাল হাইব্রিড পদ্ধতিতে কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ ডিসেম্বর।
ই-জেনারেশন লিমিটেড: আলোচিত বছরের জন্য কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদের ২.২৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। সর্বশেষ হিসাববছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (EPS) হয়েছে ৭৫ পয়সা। আগের বছর ইপিএস হয়েছিল ১ টাকা ৪৪ পয়সা। আগামী ২৯ ডিসেম্বর ডিজিটাল প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ০৩ ডিসেম্বর।