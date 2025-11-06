১৮ কোম্পানির প্রথম প্রান্তিকের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১৮ কোম্পানির প্রথম প্রান্তিকের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো:
ইউনিক হোটেল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ডরিন পাওয়ার : কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
বেঙ্গল উইন্ডসোর: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
কেডিএস এক্সসরিজ: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ওয়ালটন ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
মোজাফফর হোসেন স্পিনিং: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
একমি ল্যাবরেটরিজ: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
স্কয়ার টেক্সটাইল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
স্কয়ার ফার্মা: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
মুন্নু ফেব্রিকস: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
রহিম টেক্সটাইল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
নাভানা ফার্মা: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
মালেক স্পিনিং: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
কনফিডেন্স সিমেন্ট: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
এশিয়াটিক ল্যাবরেটিজ: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
বিকন ফার্মা: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ইনডেক্স এগ্রো: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে সন্ধা ৬ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
শাহজীবাজার পাওয়ার: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।