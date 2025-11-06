বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরের পদত্যাগ না করলে ঘেরাওয়ের হুশিয়ারী
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পাঁচটি ব্যাংক একীভূত করার প্রতিবাদ জানিয়ে অর্থ উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দাবি করেছেন পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। একই সঙ্গে পদত্যাগ করে দাবি না মানা হলে আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংক ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তারা।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) মতিঝিল পুরাতন ডিএসই ভবনের সামনে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এ দাবি জানান সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। বিনিয়োগকারীদের নি:স্ব করার প্রতিবাদে বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন থেকে অবিলম্বে ব্যাংক একীভূত করার ঘোষণা প্রত্যাহার চেয়েছেন তারা।
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ইশতিয়াক হোসেন বলেন, পাঁচ ব্যাংক একীভূত করার ঘোষণায় আমরা ৩০ লক্ষ বিনিয়োগকারী হতাশ। তিনি বলেন, আমানতকারীরা টাকা ফেরত পেলে আমরা কেন পাবো না? আমরা আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ চাই।
সংগঠনটির যুগ্ম আহ্বায়ক সাজ্জাদুল হক বলেন, পাঁচ ব্যাংক একীভূত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমেই বিএসইসি এবং বিনিয়োগকারীদের সাথে বসে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। তিনি বলেন, বর্তমানে ব্যবসা ও অর্থনীতিতে স্থবিরতা চলছে। ব্যাংক একীভূত করার কোন ম্যান্ডেট গভর্নর, অর্থ উপদেষ্টা এবং সরকারের নেই। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার ব্যাংক একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেবে বলেও জানান তিনি।
সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনটির সভাপতি মিজান উর রশিদ চৌধুরী, সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পক্ষ থেকে ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন। এসব দাবির মধ্যে রয়েছে, পাঁচ ব্যাংক একীভূত হয়ে যে নতুন ব্যাংক হবে সেখানে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের শেয়ার দিতে হবে। ব্যাংক চুরিতে সরকারের দায় রয়েছে, তাই এ ব্যাপারে সরকারকেও দায় নিতে হবে।
ব্যাংক লুটে জড়িত কর্মকর্তাদের বিচার করতে হবে এবং ব্যাংক লুটকারীদের সম্পত্তির মালিকানা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের দিতে হবে। অর্থ উপদেষ্টা, গভর্নর ও সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান পদত্যাগ না করলে ও দাবি না মানা হলে আগামী মঙ্গলবার দুপুর ২টায় সারাদেশের বিনিয়োগকারীদের নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি।