শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিবিধ খাতের কোম্পানি মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড থেকে ব্যাগ কিনবে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)। এ বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজের গত ৯ জুলাইয়ের চিঠির আলোকে বিসিআইসি জানিয়েছে, ডিপিএমের মাধ্যমে বিসিআইসির মোট চাহিদার ৫০ শতাংশ ব্যাগ মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে কেনার অনুমোদন দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাগ সরবরাহে ব্যর্থ হলে বিসিআইসি বিকল্প উৎস থেকে ব্যাগ কিনতে পারবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিসিআইসির এ অনুমোদন মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবসায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ সরকারি বড় প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ব্যাগ সরবরাহের সুযোগ কোম্পানির আর্থিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সহায়ক হবে।