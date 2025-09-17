শাহজালাল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্টের লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত বিএসইসির
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারের নানা ইস্যুতে বিতর্কিত মার্চেন্ট ব্যাংক শাহজালাল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের লাইসেন্স বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। আজ বুধবার অনুষ্ঠিত বিএসইসির ৯৭৩তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিএসইসি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
সূত্র অনুসারে, শাহজালাল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড তালিকাভুক্ত কোম্পানি একমি পেস্টিসাইডস লিমিটেডের প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে (আইপিও) ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছে। একমি পেস্টিসাইডস লিমিটেডের বিরুদ্ধে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্টে বেশ কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে টাকা ছাড়াই শেয়ার বরাদ্দ দেওয়া, হিসাবকারসাজি ও প্রসপেক্টাসে নানা ধরনের মিথ্য তথ্য দেওয়ার প্রমাণ পেয়েছে বিএসইসির তদন্ত কমিটি।
কোম্পানিটির ইস্যু ম্যানেজারের দায়িত্ব ছিল এসব অনিয়ম ও তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা। কিন্তু তারা তা না করেই মিথ্যা ও জালিয়াতিপূর্ণ তথ্যসম্পন্ন প্রসপেক্টাসকে প্রত্যায়ন করেছে। এই অপরাধে কমিশন শাহজালাল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের লাইসেন্স বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়।
উল্লেখ, শাহজালাল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড হচ্ছে ইউনুস গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের একটি প্রতিষ্ঠান। এই গ্রুপের কর্ণধার মোহাম্মদ পুঁজিবাজারে নানা অনিয়মের অভিযোগে অভিযুক্ত। তার মালিকানাধীন সোনালী পেপারের শেয়ার নিয়েও নানা অভিযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে এসব অভিযোগে বিএসইসি বেশ কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছে।
জানা যায়, ছাগল-কাণ্ডে ব্যাপকভাবে আলোচিত সাবেক কর কর্মকর্তা মতিউর রহমান শাহজালাল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের অলিখিত উপদেষ্টা ছিলেন। মোহাম্মদ ইউনুস ও মতিউর রহমানের যোগসাজসে একটি দুষ্ট চক্র লোকসানী ও দুর্বল কোম্পানির আইপিও বাজারে নিয়ে আসা, অবৈধ প্লেসমেন্ট বাণিজ্যসহ নানা অপরাধের মাধ্যমে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সর্বস্বান্ত করেছেন।