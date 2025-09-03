শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি এইচআর টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের ক্যাটাগরি পরিবর্তন করা হয়েছে। কোম্পানিটিকে ‘বি’ ক্যাটাগরি থেকে ‘জেড’ ক্যাটাগরিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
তথ্য মতে, বিএসইসির শর্ত অনুযায়ী, সংরক্ষিত মুনাফা (রিটেইন আর্নিংস) ঋণাত্মক হওয়ার কারণে কোম্পানিটিকে ‘বি’ থেকে ‘জেড’ ক্যাটাগরিতে পাঠানো হয়েছে। বুধবার থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। এদিকে ক্যাটাগরি পরিবর্তনের কারণে কোম্পানিটিকে ঋণ সুবিধা দিতে ব্রোকার হাউজ এবং মার্চেন্ট ব্যাংককে নিষেধ করেছে ডিএসই।