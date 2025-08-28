আল-মদিনা ফার্মার ব্যবসায়িক কার্যক্রম খতিয়ে দেখতে বিএসইসি’র তদন্ত কমিটি গঠন
স্পেশাল করেসপেন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে এসএমই প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আল-মদিনা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের কারখানা, প্রধান কার্যালয়, হিসাব বই, রেকর্ড এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্র খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
মূলধন বাজার ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে মনে করে কমিশন। এরই ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত তদন্ত কমিটিকে আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।
সম্প্রতি বিএসইসির মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিভাগ থেকে শর্তসাপেক্ষে এ সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করা হয়েছে বলে বিএসইসি সূত্রে জানা গেছে। তদন্তের বিষয়ে আল-মদিনা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অবহিত করা হয়েছে। বিএসইসির সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।
তদন্ত কমিটির সদস্যরা হলেন: বিএসইসির উপ-পরিচালক মো. সিরাজুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক এ কে এম ফারুক আলম এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ম্যানেজার মো. শহিদুল ইসলাম প্রামাণিক। বিগত সরকারের আমলে আইন লঙ্ঘন করা কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে তেমন কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
বিএসইসির কর্মকর্তাদের মতে, অতীতে অনেক অনিয়ম থাকলেও সেগুলোতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে নতুন চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের নেতৃত্বে কমিশন অনিয়ম দমনে আরও সক্রিয় ও কঠোর ভূমিকা নিচ্ছে।
২০২৪ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে আল-মদিনা ফার্মা ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তবে কোম্পানির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) নেমে আসে ৮৭ পয়সায়, যা আগের বছর ছিল ১ টাকা ৫৭ পয়সা। শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়ায় ২০ টাকা ৩৯ পয়সা। কোম্পানিটি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয় ২০২৩ সালে।
কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ২০ কোটি ৪০ লাখ টাকা। সে হিসেবে কোম্পানির মোট শেয়ার সংখ্যা ২ কোটি ৪ লাখ। চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত কোম্পানির উদ্যোক্তাদের হাতে ৬৯.৮৫ শতাংশ, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে ৫.৪৯ শতাংশ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে ২৪.৬৬ শতাংশ শেয়ার রয়েছে।