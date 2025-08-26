শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রকৌশল খাতের কোম্পানি ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টায় এ পরিচালনা পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, আলোচিত সভায় গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পরিচালনা পর্ষদ ওই প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানি তা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রকাশ করবে। সভায় সমাপ্ত হিসাব বছরের বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।