ডিএসইতে ৭ খাতের বাহারী লেনদেনের নতুন রেকর্ড
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: টানা তিন কার্যদিবস দরপতনের পর সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। মুলত ভালো মৌল ভিত্তি শেয়ারে ভর করে পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতার আভাস দিচ্ছে। তেমনি বস্ত্র ও বীমা খাতের শেয়ারে নতুন করে সুবাতাস দেখা দিয়েছে। ফলে বিনিয়োগকারীরা ফের বাজারমুখী হচ্ছে, ধীরে ধীরে আস্থা ফিরতে শুরু করছে।
এদিকে অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত লেনদেনের গতি বাড়তে শুরু করেছে। লেনদেন বেড়ে ডিএসইতে এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে। এর আগে জুলাইয়ের শুরুতে পুঁজিবাজারে টানা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়।
তবে আগস্টে সূচকের উঠানামার মধ্যে লেনদেন চললেও বাজারে স্থিতিশীলতা ফেরার একটি সংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে। যদিও আজ বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারদর কমেছে, তবুও বাজারে সার্বিক লেনদেনের গতি ও সূচকের উত্থান বিনিয়োগকারীদের জন্য আশাব্যঞ্জক খবর।
সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ১ হাজার ২০০ কোটি ২৬ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে, যা গত ১ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। আগের দিন অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার ডিএসইতে লেনদেন হয়েছিল ৭৬৬ কোটি ৭৮ লাখ টাকার। আগের দিনের তুলনায় আজ লেনদেন বেড়েছে ৪৩৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। এই লেনদেনে ডিএসইতে ৭ খাতের লেনদেনের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।
সর্বোচ্চ লেনদেন বৃদ্ধি পাওয়া খাতগুলো হলো- বস্ত্র, ওষুধ ও রসায়ন, জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, খাদ্য ও আনুষঙ্গিক, প্রকৌশল এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স। এই ৭ খাতে আজ লেনদেন হয়েছে ৮৩০ কোটি ৬৫ লাখ টাকার বেশি।
খাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লেনদেন বেড়েছে বস্ত্র খাতের শেয়ারে। আজ ডিএসইতে এই খাতে লেনদেন হয়েছে ১৯৫ কোটি ৩২ লাখ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ১০৯ কোটি ২৭ লাখ টাকা বেশি।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লেনদেন বেড়েছে ওষুধ ও রসায়ন খাতে। আজ ডিএসইতে এই খাতে লেনদেন হয়েছে ১৭৮ কোটি ৬০ লাখ টাাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৪৬ কোটি ৯০ লাখ টাকা বেশি।
তৃতীয় সর্বোচ্চ লেনদেন বেড়েছে জেনারেল ইন্স্যুরেন্স খাতে। আজ ডিএসইতে এই খাতে লেনদেন হয়েছে ১০৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৪৫ কোটি ১৪ লাখ টাকা বেশি। অন্য ৪ খাতের মধ্যে: খাদ্য ও আনুষঙ্গিক খাতে ১০১ কোটি টাকা, প্রকৌশল খাতে ৯৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা, ব্যাংক খাতে ৮৯ কোটি ৭০ লাখ টাকা এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স খাতে ৬৫ কোটি ১৮ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে।