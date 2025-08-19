শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ওষুধ ও রসায়ন খাতের কোম্পানি এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের দর গত ১৩ কর্মদিবসে ৮ টাকা ৩০ পয়সা বা ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
কোম্পানিটির এমন অস্বাভাবিক শেয়ার দর বৃদ্ধির এবং লেনদেনের কারণ জানতে চেয়ে ডিএসই কোম্পানিটিকে আজ ১৭ আগস্ট চিঠি পাঠায়। কিন্তু কোম্পানিটি ডিএসইর চিঠির কোন জবাব দেয়নি। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, ডিএসইর শেয়ার দর গত ২৮ জুলাই থেকে ১৮ আগস্ট পরযন্ত ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। এই সময়ে শেয়ারটির দর ৪৪ টাকা ১০ পয়সা থেকে ৫২ টাকা ৪০ পয়সা পরযন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
অর্থাৎ এই সময়ে শেয়ারটির দর ৮ টাকা ৩০ পয়সা বা ১৯ শতাংশ বেড়েছে। কোন কারণ ছাড়াই কোম্পানিটির এমন দর বৃদ্ধিকে অস্বাভাবিক বলে মনে করছে ডিএসই কতৃপক্ষ।