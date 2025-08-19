শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা খাতের কোম্পানি পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডে ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ সার্বিক দিক বিবেচনা করে ভারপ্রাপ্ত সিইও নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড জানিয়েছে, এ কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত সিইও হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মো. মোরশেদ আলম সিদ্দিকী। তিনি এ কোম্পানির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
গত ২০ জুলাই পরিচালনা পর্ষদের সভায় পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের সিইওর শূন্য পদের ভার আপাতত অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোরশেদ আলম সিদ্দিকীকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয় ২০১২ সালে। ‘জেড’ ক্যাটাগরির এ কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ৩৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। সে হিসেবে কোম্পানিটির মোট শেয়ার ৩ কোটি ৮৮ লাখ ৮০ হাজার।
এর মধ্যে ২০২৫ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত সময়ে কোম্পানির উদ্যোক্তা পরিচালকদের হাতে ৩১.৫৬ শতাংশ, প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে ১৮.৩৪ শতাংশ ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে ৫০.১০ শতাংশ শেয়ার আছে।