শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: মার্জন ঋণ নিয়ে নতুন বিধিমালা চুড়ান্ত করছে শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এ লক্ষে প্রতিষ্ঠানটি ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫’-এর খসড়ায় অনুমোদন দিয়েছে।
নতুন বিধিমালা অনুযায়ী মার্জিন ঋণ সুবিধা কেবলমাত্র ইক্যুইটি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বিনিয়োগকারীরা ‘এ’ ক্যাটাগরির সাধারণ শেয়ারে মার্জিন ঋণ পাবেন, তবে মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড বা ডিবেঞ্চারে এই সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না।
গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় এ খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র আবুল কালাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, একই সভায় ‘মার্জিন (সংশোধিত) রুলস, ২০২৫’-এর খসড়াও গৃহীত হয়েছে। এর ফলে কার্যত ১৯৯৯ সালের মার্জিন রুলস বাতিল করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নতুন মার্জিন ঋণ বিধিমালা শুধুমাত্র ইক্যুইটি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ বলতে ‘এ’ ক্যাটাগরির সাধারণ শেয়ারকে বোঝানো হয়েছে, যা দেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত।
বিএসইসির পরিচালক আবুল কালাম জানান, প্রস্তাবিত বিধিমালা কার্যকর হলে মার্জিন ঋণ দিয়ে কোনো মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট বা অন্য কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা যাবে না। এই সুবিধা শুধুমাত্র নির্ধারিত শেয়ারেই সীমাবদ্ধ থাকবে।
তিনি আরও বলেন, খসড়া বিধিমালাটি চূড়ান্ত নয়। জনমত যাচাইয়ের জন্য শিগগিরই কমিশনের ওয়েবসাইট ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। তারপর বিধিমালাটি চুড়ান্ত করা হবে।