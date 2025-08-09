শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৭ কোম্পানির বোর্ড ও ট্রাস্টি সভা চলতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। ডিএসই ও লঙ্কাবাংলা অ্যানালাইসিস পোর্টাল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো: পিপলস লিজিং, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, গ্রামীণ-টু মিউচুয়াল ফান্ড, এসইএমএলআইবিবিএল শরীয়া ফান্ড, এসইএমএলএলইসি মিউচুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড ও রিলায়েন্স-ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড।
কোম্পানিগুলোর মধ্যে পিপলস লিজিংয়ের বোর্ড সভায় অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন’২৫) এবং গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের অর্থবছরের প্রথম (জানুয়ারি-মার্চ’২৫) এবং দ্বিতীয় প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন’২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
অন্যদিকে, গ্রামীণ-টু মিউচুয়াল ফান্ড, এসইএমএলআইবিবিএল শরীয়া ফান্ড, এসইএমএলএলইসি মিউচুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড ও রিলায়েন্স-ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভায় ৩০ জুন, ২০২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে। ১০ আগস্ট পিপলস লিজিং এবং ১২ আগস্ট গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে।
এছাড়া, ১৩ আগস্ট গ্রামীণ-টু মিউচুয়াল ফান্ড ও এসইএমএলআইবিবিএল শরীয়া ফান্ডের ট্রাস্টি সভা এবং ১৪ আগস্ট এসইএমএলএলইসি মিউচুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড ও রিলায়েন্স-ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা অনুষ্ঠিত হবে।