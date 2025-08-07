শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত বিবিধ খাতের কোম্পানি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) চীন থেকে দুটি নতুন জাহাজ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত বুধবার কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সভায় টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে চীনের জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ৯৪৭ কোটি ৭০ লাখ বাংলাদেশি টাকা ব্যয়ে দুটি জাহাজ সংগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই অর্থ বিএসসি নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করবে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বে প্রস্তাবটি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত পরামর্শক কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিএসসির বহরে আধুনিক জাহাজ যুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠানটির পরিবহন সক্ষমতা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।