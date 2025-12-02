শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে মধ্যস্থতাকারী আরও ১১ প্রতিষ্ঠানের নেগেটিভ ইক্যুইটি এবং আনরিয়েলাইজড লোকসানের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য অতিরিক্ত সময় দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত বিএসইসির ৯৮৬তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ।

সভাশেষে কমিশনের পক্ষ থেকে পাঠানোএক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক কমিশনের নিকট দাখিলকৃত বোর্ড অনুমোদিত নেগেটিভ ইক্যুইটি ও আনরিয়েলাইজড লসের প্রভিশন সংরক্ষণ ও সমন্বয় সংক্রান্ত অ্যাকশন প্ল্যান বিবেচনাপূর্বক নিম্নের উল্লেখিত স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকারদের নেগেটিভ ইক্যুইটি ও আনরিয়েলাইজড লস এর বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ ও সমন্বয় করার সময়সীমা বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সময়সীমা বাড়ানো প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে-ফিনতারা সিকিউরিটিজ লিমিটেড, শেলটেক ব্রোকারেজ লিমিটেড, জয়তুন সিকিউরিটিজ ইন্টারন্যাশনাল , বিবিডবিএল ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস, হযরত আমানত শাহ সিকিউরিটিজ, জিএমএফ সিকিউরিটিজ, ওয়াইফাং সিকিউরিটিজ, বিআরবি সিকিউরিটিজ, বিএনবি সিকিউরিটিজ, বিএমএসএল ইনভেস্টমেন্ট এবং মাইডাস ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।

বিএসইসি জানিয়েছে, উপর্যুক্ত স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকাদের নেগেটিভ ইকুইটি ও আনরিয়েলাইজড লস এর প্রভিশন ও সমন্বয়ের সময়সীমা কমিশনের আদেশ (বিএসইসি/এসএমএমআইডি/এনই/এপি/২০২৫/১০৮/৬২৯; তারিখ ১৩ নভেম্বর ২০২৫) পরিপালন সাপেক্ষে বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো নেগেটিভ ইক্যুইটি ও আনরিয়েলাইজড লস

এর বিপরীতে বর্ধিত সময়কালে প্রভিশন সংরক্ষণ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকারের নিট সম্পদ(net worth) এর ঘাটতি সংক্রান্ত বিধান পরিপালনে সাময়িক শিথিলতা,থাকবে। এতদসংক্রান্ত কমিশনের আদেশটি কমিশনের ওয়েবসাইটের ‘Securities Laws’ মেনুর ‘Securities Laws, Rules, Regulations’ সাব মেনুতে পাওয়া যাবে।

এর আগের দুই কমিশন সভায় আরও ৩৬ প্রতিষ্ঠানকে একই কারণ দেখিয়ে শর্তসাপেক্ষে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। টানা তিন সভায় সময়সীমা বাড়ানোয় মোট ৪৭টি প্রতিষ্ঠান এখন নেগেটিভ ইক্যুইটি ও অবাস্তব লোকসান সমন্বয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।