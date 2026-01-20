১৮ কোম্পানির ইপিএস সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১৮ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য বোর্ড সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো:
মুন্নু সিরামিকস: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ২৫ পয়সা।
ইউনিক হোটেল: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১ টাকা ৩৬ পয়সা।
মুন্নু এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ৫২ পয়সা।
মুন্নু ফেব্রিক্স: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল সাড়ে ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ৩ পয়সা।
শাহজিবাজার পাওয়ার: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১ টাকা ৪১ পয়সা।
রেনাটা পিএলসি: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ৬ টাকা ৪৭ পয়সা।
নাভানা ফার্মা: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১ টাকা ৬৯ পয়সা।
ই-জেনারেশন: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১৪ পয়সা।
কুইন সাউথ টেক্সটাইল: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ৬ পয়সা।
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল সাড়ে ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ২৬ পয়সা।
যমুনা অয়েল: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১৩ টাকা ৩৭ পয়সা।
এপেক্স ট্যানারি: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল সাড়ে ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি লোকসান করেছিল ৪ টাকা ৯৮ পয়সা।
পেনিনসুলা চিটাগং: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল সাড়ে ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১ পয়সা।
আমান ফিড: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল সাড়ে ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল পয়সা ২১ পয়সা।
ইস্টার্ণ লুব্রিকেন্টস: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৫ টা ৫মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা ১৫ টাকা ৬৮ পয়সা।
আনোয়ার গ্যালভানাইজিং: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ২ টাকা ৮৬ পয়সা।
পদ্মা অয়েল: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল সাড়ে ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১৬ টাকা ০৪ পয়সা।
আমান কটন: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১১ পয়সা।