দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে স্থিতিশীলতার পথে হাঁটছে পুঁজিবাজার, বেড়েছে লেনদেন
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: দীর্ঘ মন্দা আর অনিশ্চয়তার পর দেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আবারও আস্থা ফিরতে শুরু করেছে। ফলে টানা কয়েক মাস ধুঁকতে থাকা বাজারে হঠাৎ সূচকের উল্লম্ফন ও লেনদেনের মাত্রা বাড়ায় অনেকেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন বিনিয়োগকারীরা। ফলে লেনদেন খরা কাটিয়ে উঠেছে দেশের পুঁজিবাজার।
গত তিন কার্যদিবস ধরে ধারাবাহিকভাবে সূচকের উত্থানে লেনদেন ৬৬৯ কোটি টাকার ওপরে লেনদেন হচ্ছে। ফলে দিন যত যাচ্ছে লেনদেনের গতি ততই বাড়ছে। ডিএসইতে গত দুই মাসের মধ্যে সব্বোর্চ লেনদেন হচ্ছে। ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে হতাশা আর অনিশ্চয়তা কাটিয়ে নতুন পুঁজিবাজারের স্বপ্ন দেখছেন।
মুলত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসায় চলতি সপ্তাহে সূচকের টানা উত্থান অব্যাহত রয়েছে। টানা তিন কার্যদিবস সূচকের উত্থানের কারণে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ডিএসইএক্স সূচকটি বেড়েছে ১৪৯ পয়েন্ট। এর মাধ্যমে চলতি সপ্তাহের তিন কার্যদিবসেই পুঁজিবাজারে ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মিললো। এর ফলে এই পরিবর্তন শুধু সূচকের বৃদ্ধি নয়, বরং বিনিয়োগকারীদের হারানো আস্থা ফিরে আসারও ইঙ্গিত বহন করছে। পুঁজিবাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে বেশ কিছু কারণ কাজ করেছে।
প্রথমত, দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তিগুলো ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে, যা বিভিন্ন কোম্পানির কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সরকারের পক্ষ থেকে নীতিগত সহায়তা, বিশেষ করে পুঁজিবাজারের জন্য নেওয়া বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। এই পদক্ষেপগুলোর কারণে বাজারের স্বচ্ছতা বেড়েছে এবং বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত হয়েছে।
দ্বিতীয়ত, নির্বাচনী শঙ্কা কেটে বাজার স্থিতিশীলতার পথে হাঁটছে। মুলত নির্বাচন শেষ হলে পুঁজিবাজারে লেনদেন ও সূচকের বড় উত্থান ঘটবে। কারণ টানা দরপতনে অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দর ফেসভ্যালুর নিচে অবস্থান করছে।
বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে লেনদেনের শুরুতে সূচকের ইতিবাচক প্রবণতা দিয়ে শুরুর পর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ১৭ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১০৯ পয়েন্টে। যা গত সোমবার ৫৬ পয়েন্ট বেড়েছিল এবং গত রোবববার ৭৬ পয়েন্ট বেড়েছিল।
অর্থাৎ চলতি সপ্তাহে বা শেষ তিন কার্যদিবসে ডিএসইক্স সূচকটি বেড়েছে ১৪৯ পয়েন্ট। ফলে সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমানে লেনদেন বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স আগের দিনের চেয়ে ১৭ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১০৮ পয়েন্টে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৭ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ৩০ পয়েন্টে এবং ডিএসই ৩০ সূচক ৫ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ৯৭০ পয়েন্টে।
দিনভর লেনদেন হওয়া ৩৮৮ কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ২১০ টির, দর কমেছে ১০৯ টির এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৬৯ টির। ডিএসইতে ৬৬৯ কোটি ৮৫ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবস থেকে ৭৬ কোটি ৪৫ লাখ টাকা বেশি। এর আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৫৯৩ কোটি ৪০ লাখ টাকার ।
অপরদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৪৩ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ২৪২ পয়েন্টে। সিএসইতে ১৮২ টি কোম্পানি লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এসব কোম্পানি মধ্যে ১০২ টির দর বেড়েছে, কমেছে ৫৫ টির এবং ২৫ টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। সিএসইতে ১০ কোটি ৭৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।