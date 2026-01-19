স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক সূচক ডিএসইএক্স দেড় মাসের বেশি সময় পর আবার ৫ হাজার পয়েন্ট অতিক্রম করেছে। তেমনি ডিএসইএক্স বেড়েছে ১ দশমিক ৫৪ শতাংশ। সেই সঙ্গে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ।

এদিন ডিএসইতে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দাম বাড়ার মাধ্যমে। এতে লেনদেনের শুরুতে মূল্যসূচকও বাড়তে দেখা যায়। লেনদেনের সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়ার তালিকাও বড় হয়। ফলে অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার পাশাপাশি মূল্যসূচকের বড় উত্থান দিয়েই লেনদেন শেষ হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা কিছুটা কমছে। অতীত অভিজ্ঞতায় বড় ধরনের ধসের আশঙ্কা না থাকায় ধীরে ধীরে আস্থা ফিরছে। দীর্ঘ সময় বাজারে নিস্কিয় থাকা অনেক বিনিয়োগকারীও আবার লেনদেনে ফিরছেন, যার প্রভাব পড়ছে সূচক ও লেনদেনে।

জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স আগের দিনের চেয়ে ৭৬ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ৩৫ পয়েন্টে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১৩ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ৯ পয়েন্টে এবং ডিএসই ৩০ সূচক ২৬ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ৯৩৯ পয়েন্টে।

দিনভর লেনদেন হওয়া ৩৮৯ কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ২৯০ টির, দর কমেছে ৪২ টির এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৫৭ টির। ডিএসইতে ৪৭৪ কোটি ৯ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবস থেকে ৯৪ কোটি ২৯ লাখ টাকা বেশি। এর আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ টাকার ।

অপরদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১৬৫ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৮৭ পয়েন্টে। সিএসইতে ১৬৩ টি কোম্পানি লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে ৯৭ টির দর বেড়েছে, কমেছে ৪৭ টির এবং ১৯ টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। সিএসইতে ৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।