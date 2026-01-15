বীমা খাতের শেয়ারে ঢালাও দরপতন, আস্থার সংকটে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে না পুঁজিবাজার
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের মিশ্র প্রবণতায় লেনদেন শেষ হয়েছে। মুলত দুই কার্যদিবস নামমাত্রা সূচকের উত্থান হলেও শেষ কার্যদিবসে সূচকের পতনে লে দেন শেষ হয়েছে। মাত্র দুই কার্যদিবস দাম বাড়ার ক্ষেত্রে দাপট দেখানোর পরের কার্যদিবসেই বিমা খাতের কোম্পানিগুলোর শেয়ারের ঢালাও দরপতন হয়েছে। এ সার্বিক পুঁজিবাজারেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।
এছাড়া চরম ক্রেতা সংকট দেখা দিয়েছে পুঁজিবাজারে। বিশেষ কওে পাঁচটি ব্যাংক শেয়ার শূন্য ঘোষণা ও ৯ টি আর্থিক খাতের শেয়ারের তালিকাচুক্তির খবরে বিনিয়োগকারীদের মাঝে অনাহী সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রতিদিনই ক্রেতাশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকছে আর্থিক খাতের কোম্পানিগুলো। এতে ঘটছে টানা দরপতন। সেই সঙ্গে চলছে লেনদেন খরা। যার ফলে সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমানে লেনদেন সামান্য বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স আগের দিনের চেয়ে ৭ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৪ হাজার ৯৫৮ পয়েন্টে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৯৯৫ পয়েন্টে এবং ডিএসই ৩০ সূচক ৪ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ৯১২ পয়েন্টে।
দিনভর লেনদেন হওয়া ৩৯০ কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ১০২ টির, দর কমেছে ২২০ টির এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৬৮ টির। ডিএসইতে ৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবস থেকে ১০ কোটি ১৩ লাখ টাকা বেশি। এর আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৩৬৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকার ।
অপরদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৫ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৯২১ পয়েন্টে। সিএসইতে ১৫৮ টি কোম্পানি লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে ৬৫ টির দর বেড়েছে, কমেছে ৬৯ টির এবং ২৪ টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। সিএসইতে ৬ কোটি ৭২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।