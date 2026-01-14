শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের কিছুটা উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। তবে সূচকের উত্থান হলেও আতঙ্ক কাটছে না। কারণ গতিহীন পুঁজিবাজারে সূচক কিছুটা বাড়লেও লেনদেনে ভাটা পড়েছে। মুলত শীর্ষ মূলধনী তিন কোম্পানির শেয়ারে ভর করে সূচক বেড়েছে।

এদিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স প্রায় ২০ পয়েন্ট বেড়ে প্রায় ৪ হাজার ৯৬৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। সূচকের এই উত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে চারটি বড় কোম্পানি। মুলত শীর্ষ মূলধনী তিন কোম্পানির সম্মিলিতভাবে ডিএসইর সূচকে ১০ পয়েন্টের বেশি যোগ করেছে। ডিএসই ও লঙ্কাবাংলা অ্যানালাইসিস পোর্টাল সূত্রে জানা গেছে।

মুলত সূচক বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে ওষুধ ও রসায়ন খাতের কোম্পানি স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। আজ ডিএসইর সূচকে কোম্পানিটি প্রায় ৭ পয়েন্ট যোগ করে। এদিন কোম্পানিটির শেয়ারদর ৩ টাকা ৭০ পয়সা বা ১.৮০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৯ টাকায়। লেনদেনের সময় শেয়ারটির দর ২০৫ টাকা থেকে ২০৯ টাকা ৩০ পয়সার মধ্যে ওঠানামা করে। দিনশেষে স্কয়ার ফার্মার শেয়ার লেনদেন হয়েছে প্রায় ১০ কোটি ২৬ লাখ ৩০ হাজার টাকার।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবদান রেখেছে ওষুধ ও রসায়ন খাতের কোম্পানি এসিআই পিএলসি। আজ ডিএসইতে কোম্পানিটি সূচকে ১ পয়েন্টের বেশি যোগ করেছে। এদিন কোম্পানিটির শেয়ারদর ৮ টাকা ৫০ পয়সা বা ৪.১৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১২ টাকা ১০ পয়সায়। লেনদেনের সময় শেয়ারটির দর ২০৪ টাকা ৯০ পয়সা থেকে ২১৩ টাকার মধ্যে ওঠানামা করে। দিনশেষে এসিআই লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন হয়েছে প্রায় ১৩ কোটি ৮৭ লাখ ৭৫ হাজার টাকার।

সূচকে তৃতীয় সর্বোচ্চ অবদান রেখেছে ওষুধ ও রসায়ন খাতের কোম্পানি রেনেটা। আজ ডিএসইতে কোম্পানিটি প্রায় ১ পয়েন্ট যোগ করেছে। এদিন কোম্পানিটির শেয়ারদর ৫ টাকা ৫০ পয়সা বা ১.৪৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৯ টাকা ১০ পয়সায়। লেনদেনের সময় শেয়ারটির দর ৩৮৪ টাকা থেকে ৩৮৯ টাকা ৮০ পয়সার মধ্যে ওঠানামা করে।

দিনশেষে রেনেটার শেয়ার লেনদেন হয়েছে প্রায় ২ কোটি ১ লাখ ৮ হাজার টাকার। এছাড়া গ্রামীণফোনও আজ ডিএসইর সূচকে ১ পয়েন্ট যোগ করেছে। এদিন কোম্পানিটির শেয়ারদর ২ টাকা ১০ পয়সা বা ০.৮৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫৩ টাকা ৩০ পয়সায়।