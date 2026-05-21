শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের কোম্পানি পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসির পরিচালনা পর্ষদ পরিশোধিত মূলধন বাড়াতে বড় ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে কোম্পানিটি ১ হাজার ৫২৯ কোটি টাকার বেশি মূল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু করার জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) অনুমোদন পেয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
তথ্যমতে, বিএসইসি গত ২০ মে এক চিঠির মাধ্যমে কোম্পানিটিকে ১৫২ কোটি ৯১ লাখ ৯৪ হাজার ২৩৭টি ইরিডিমেবল ও নন-কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুর অনুমোদন দিয়েছে। প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ টাকা। যার মোট মূল্য দাঁড়াচ্ছে ১ হাজার ৫২৯ কোটি ১৯ লাখ ৪২ হাজার ৩৭০ টাকা।
কোম্পানির তথ্য অনুযায়ী, এসব শেয়ার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের সচিবের অনুকূলে ইস্যু করা হবে। ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত শেয়ার জমার বিপরীতে এ বরাদ্দ কার্যকর করা হবে।
বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে কোম্পানিগুলো সাধারণত মূলধন কাঠামো শক্তিশালী করা, আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন নিশ্চিত করার সুযোগ পায়। সাধারণ শেয়ারের তুলনায় প্রেফারেন্স শেয়ারে নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা থাকলেও এতে ভোটাধিকার সাধারণত সীমিত থাকে।
এদিকে পাওয়ারগ্রিডের এ উদ্যোগ কোম্পানির মূলধন কাঠামো সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। একই সঙ্গে সরকারি খাতের বড় অবকাঠামোগত প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়নেও এ অর্থ ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।