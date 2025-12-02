৭০ শতাংশের বেশি রিজার্ভ ইস্যুতে শাস্তির মুখে কে অ্যান্ড কিউ
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রকৌশল খাতের কোম্পানি কে অ্যান্ড কিউ বাংলাদেশের পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ব্যবসায় শেয়ারহোল্ডারদের নগদের চেয়ে বেশি বোনাস লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য কোম্পানিটিতে অতিরিক্ত আয়করের শাস্তি পেতে হবে। এছাড়া মুনাফার ৭০ শতাংশের বেশি রিজার্ভে রাখতে চাওয়ায়ও একই ধরনের শাস্তি পেতে হবে।
কে অ্যান্ড কিউ বাংলাদেশের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শেয়ারপ্রতি ৯.৪৯ টাকা করে ৬ কোটি ৬৪ লাখ টাকার নিট মুনাফা হয়েছে। এরমধ্য থেকে ৪ শতাংশ হিসেবে ২৮ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ও ৬ শতাংশ হিসাবে ৪২ লাখ টাকার বোনাস শেয়ার দেওয়া হবে। মুনাফার বাকি ৫ কোটি ৯৪ লাখ টাকা বা ৮৯ শতাংশ রিটেইন আর্নিংস রাখা হবে।
অথচ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ি, শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি কোনো অর্থবছরে নগদ লভ্যাংশের বেশি বোনাস শেয়ার দিতে পারবে না। অর্থাৎ বোনাস লভ্যাংশ সর্বোচ্চ নগদের সমান হতে পারবে। যদি কোনো কোম্পানি বোনাস শেয়ার বেশি দেয়, তাহলে ওই বোনাস শেয়ারের উপর ১০ শতাংশ হারে কর আরোপ করা হবে। এছাড়া মুনাফার ৭০ শতাংশের কম লভ্যাংশ দিলে, রিজার্ভে রাখতে চাওয়া পুরোটার উপর ১০ শতাংশ কর দিতে হবে। এ হিসাবে কে অ্যান্ড কিউ বাংলাদেশকে অতিরিক্ত আয়করের শাস্তির কবলে পড়তে হবে।
এই কোম্পানিটির পর্ষদ নগদের চেয়ে বেশি বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করায় ৪২ লাখ টাকার বোনাস শেয়ারের উপরে ১০ শতাংশ হারে ৪ লাখ টাকার এবং ৭০ শতাংশের বেশি রিজার্ভে রাখতে চাওয়ায় ৫ কোটি ৯৪ লাখ টাকার উপরেও ১০ শতাংশ হারে ৫৯ লাখ টাকার অতিরিক্ত কর দিতে হবে।
মুলত ১৯৯৬ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া কে অ্যান্ড কিউ বাংলাদেশের বর্তমানে ৬ কোটি ৯৯ লাখ টাকা পরিশোধিত মূলধন রয়েছে।