লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্সের ২১ বছরের ইতিহাসে প্রথম নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আর্থিক খাতের কোম্পানি লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসির ইতিহাসে এই প্রথম শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। তবে কোম্পানিটি মুনাফা থাকা স্বত্বেও নো ডিভিডেন্ড ঘোষণায় শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মুনাফা থাকা স্বত্বেও লভ্যাংশ ঘোষণা না করায় প্রতারনার শামিল বলে মনে করছেন বিনিয়োগকারীরা। তবে আগের বছরও ২০২৩ সালে কোম্পানিটি ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা দিয়েছিল। তবে কোম্পানিটি ২১ বছরের ইতিহাসের রেকর্ড ভাঙল।
কোম্পানি সূত্রে জানা যায়, সমাপ্ত অর্থবছরে কোম্পানিটির সমন্বিত শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৫১ পয়সা, যা আগের বছরে ছিল ৭০ পয়সা। তবে আয় কমলেও কোম্পানিটি ক্যাশ ফ্লো’র অবস্থান কিছুটা উন্নতি করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরে কোম্পানির শেয়ারপ্রতি নগদ প্রবাহ (ক্যাশ ফ্লো) দাঁড়ায় ১ টাকা ৬৬ পয়সা, যা আগের বছরে ছিল ১ টাকা ২১ পয়সা।
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে কোম্পানির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ১৮ টাকা ৩২ পয়সা। যা আগের বছর ছিল ১৮ টাকা ৮২ পয়সা। আগামী ১১ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১টায় কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ নভেম্বর।
মুলত ২০০৬ সালে লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্স পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। ২০০৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রতিবছরই কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড দিয়েছে। ২০১০ সালে কোম্পানিটি সর্বোচ্চ ৫৫ শতাংশ লভ্যাংশ দিয়েছে। কোম্পানিটির ইতিহাসে সর্বনিম্ন লভ্যাংশ দিয়েছে ১০ শতাংশ। ২০২১ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে।
ডিএসইর সূত্র মতে, ২০১৯ সালে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি মুনাফা হয়েছে ৯৪ পয়সা। এরপর ২০২০ সালে মুনাফা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ টাকা ৮১ পয়সা। ২০২১ সালে মুনাফা বড় চমক দেখিয়ে ২ টাকা ৩৮ পয়সা। এরপর ২০২২ সালে মুনাফায় কিছুটা ভাটা পড়ে ঐ বছর মুনাফা দাঁড়িয়েছে ১ টাকা ২১ পয়সা। এরপর কোম্পানিটি ২০২৩ সালে মুনাফায় বড় ধস নেমে মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৭০ পয়সা।