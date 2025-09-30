শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৪ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ৪ কোম্পানির মধ্যে লাভেলো আইসক্রিম প্রথম ও তৃতীয় এবং লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভা ঘোষণা করবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
তাওফিকা ফুডস অ্যান্ড লাভেলো আইসক্রিম পিএলসি: কোম্পানিটির বোর্ড সভা ৯ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোম্পানিটির ৩০ জুন,২০২৫ সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। একই সভায় কোম্পানিটির প্রথম ও তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রকাশ করা হবে।
বাংলাদেশ ল্যাম্পস (বিডি ল্যাম্পস) লিমিটেড: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ১২ অক্টোবর বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হতে পারে।
এপেক্স ফুডস লিমিটেড: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ৮ অক্টোবর বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হতে পারে।
এপেক্স স্পিনিং এন্ড নিটিং লিমিটেড: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ৮ অক্টোবর বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হতে পারে।