পূবালী ব্যাংক ও যমুনা ব্যাংকের ১৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতের দুই কোম্পানি পূবালী ব্যাংক পিএলসির ও যমুনা ব্যাংক পিএলসির মোট ১৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এর মধ্যে পূবালী ব্যাংক পিএলসির ৫০০ কোটি টাকা এবং যমুনা ব্যাংক পিএলসির ৮০০ কোটি টাকা। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) কমিশনের ৯৭৪তম সভায় এই অনুমোদন দেওয়া হয়।
অনুমোদিত পূবালী ব্যাংকের বন্ডটি হলো আনসিকিউরড, নন-কনভার্টিবল, রিডিমেবল, ফ্লোটিং রেট, সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড। এর মোট মূল্য ৫০০ কোটি টাকা। এ বন্ডের কুপন রেট নির্ধারণ করা হয়েছে রেফারেন্স রেট + ৩ শতাংশ কুপন মার্জিন।
এটি প্রাইভেট প্লেসমেন্ট পদ্ধতিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের কাছে ইস্যু করা হবে বলে বিএসইসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। প্রতিটি বন্ডের অভিহিত মূল্য ধরা হয়েছে ৫ লাখ টাকা। বিএসইসি জানিয়েছে, এই অর্থ দিয়ে ব্যাংকটি নিজেদের টিয়ার ২ ক্যাপিটাল বেইজ আন্ডার বেজেল থ্রি শক্তিশালী করবে।
বন্ডটির ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে থাকবে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ও আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড। এছাড়াও, এটি অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে তালিকাভুক্ত হবে বলে বিএসইসি জানিয়েছে।
একই সভায় অনুমোদিত যমুনা ব্যাংকের বন্ডটি হলো নন-কনভার্টিবল, আনসিকিউরড, ফুলি রিডিমেবল, ফ্লোটিং রেট সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড। এর মোট মূল্য ৮০০ কোটি টাকা। এ বন্ডের কুপন রেটও হবে রেফারেন্স রেট + ৩ শতাংশ কুপন মার্জিন। প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ও উচ্চ সম্পদশালী একক বিনিয়োগকারীদের কাছে এটি ইস্যু করা হবে। প্রতিটি বন্ডের অভিহিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ টাকা।
এ বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে সংগ্রহকৃত অর্থ ব্যবহার করা হবে ব্যাংকের টিয়ার ২ ক্যাপিটাল বেইজ আন্ডার বেজেল থ্রি শক্তিশালী করার কাজে। বন্ডটির ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে থাকবে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড। এটিও অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে তালিকাভুক্ত হবে।