শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: দেশের পুঁজিবাজারে মার্জিন ঋণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও সময়োপযোগী করতে মার্জিন বিধিমালা, ২০২৫ সংশোধনী খসড়া প্রস্তাব অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি)। আজ মঙ্গলবার বিএসইসির চেয়ারম্যান মাসুদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১০২০তম কমিশন সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। পরে কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কমিশন সভায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫-এর সংশোধনী প্রস্তাবের (খসড়া) অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, সংশোধনী খসড়াটি খুব শিগগিরই জনমত যাচাইয়ের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং বিএসইসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সাধারণ মানুষের মতামত গ্রহণের পর প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা শেষে সংশোধিত বিধিমালা চূড়ান্ত করা হবে।

বিএসইসি জানিয়েছে, জনমত যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে বিধিমালাটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কমিশনের বিবেচনায় উপস্থাপন করা হবে। এর আগে ৯ জুলাই ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরাম (সিএমজেএফ) আয়োজিত ‘সিএমজেএফ টক’ অনুষ্ঠানে দুই সপ্তাহের মধ্যে মার্জিন আইন পরিবর্তন হবে বলে জানিয়েছিলেন বিএসইসি চেয়ারম্যান মাসুদ খান।