শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত মেঘনা পেট ও উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরীর শেয়ারের দাম ও লেনদেন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় এর শেয়ার লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সুত্রমতে, কোনো মূল্য সংবেদনশীল তথ্য (পিএসআই) বা ব্যবসায়িক অগ্রগতির ঘোষণা ছাড়াই সম্প্রতি সময়ে কোম্পানি ২টির শেয়ারের দাম ও লেনদেনে অস্বাভাবিক ওঠানামা লক্ষ্য করা যায়। এ পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং বাজারে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বৃহস্পতিবার সকালে কোম্পানি ২টির শেয়ার লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয় দেশের দুই স্টক এক্সচেঞ্জ।
বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত ২২ জুন ডিএসইতে উসমানিয়া গ্লাসের শেয়ারদর ছিল ৩৭ টাকা ৩০ পয়সা। সর্বশেষ বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দর ৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সে হিসেবে গত ১৭ দিনে কোম্পানিটির শেয়ারদর বেড়েছে দ্বিগুন।
বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত ২২ জুন ডিএসইতে মেঘনা পেটের শেয়ারদর ছিল ৬৫ টাকা ৩০ পয়সা। সর্বশেষ বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দর ৯০ টাকা দাঁড়িয়েছে। সে হিসেবে গত ১৭ দিনে কোম্পানিটির শেয়ারদর বেড়েছে ২৫ টাকা যা শতাংশের হিসাবে ৪০ শতাংশ।