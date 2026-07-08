শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত খাদ্য ও আনুষঙ্গিক খাতের কোম্পানি এমারেল্ড অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা উৎপাদন কার্যক্রম পুনরায় চালুর প্রস্তুতি শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে নতুন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, কারখানার সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রায় ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে কোম্পানিটি। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
কোম্পানিটি জানিয়েছে, পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ না থাকায় ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। প্রায় আড়াই বছর ধরে উৎপাদন বন্ধ থাকায় কারখানা পুনরায় সচল করতে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কাজের অনুমোদন দিয়েছে পরিচালনা পর্ষদ। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কোম্পানির ব্যবস্থাপনাকে।
ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ইতোমধ্যে একটি নতুন বয়লার, একটি ট্রান্সফরমার এবং একটি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে এসব যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলছে। পাশাপাশি রিফাইনারি ইউনিটসহ পুরো কারখানার প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতির মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমও জোরেশোরে এগিয়ে চলছে।
কোম্পানির তথ্যমতে, নতুন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও কারখানার সংস্কার-রক্ষণাবেক্ষণ মিলিয়ে মোট ব্যয় প্রায় ১০ কোটি টাকা হতে পারে। এসব কাজ শেষ হলে উৎপাদন পুনরায় চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।