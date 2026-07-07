জিল বাংলা সুগারের শেয়ার লেনদেন স্থগিত, ১২ দিনে বাড়ল ৫৯ টাকা
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত খাদ্য ও আনুষঙ্গিক খাতের কোম্পানি জিল বাংলা সুগার মিলস এর শেয়ার লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কর্তৃপক্ষ। মুলত কোন কারণ ছাড়াই শেয়ারের দাম ও লেনদেনে অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি দেখা দেওয়ায় ডিএসই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ডিএসই সূত্রে জানা যায়, কোনো মূল্য সংবেদনশীল তথ্য (পিএসআই) বা ব্যবসায়িক অগ্রগতির ঘোষণা ছাড়াই সাম্প্রতিক সময়ে কোম্পানিটির শেয়ারে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও লেনদেনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার (৭ জুলাই) সকালে দিনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য শেয়ারটির লেনদেন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টি ইতোমধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
বাজার সংশ্লিষ্টদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে জিল বাংলা সুগারের শেয়ারের এই উত্থান কোম্পানিটির আর্থিক অবস্থা, ব্যবসায়িক কার্যক্রম কিংবা মৌলভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ডিএসই সূত্রে জানা যায়, গত ১২ কার্যদিবসে ঢাকার বাজারে সরকারি মালিকানাধীন লোকসানি কোম্পানি ঝিল বাংলা সুগার মিলসের প্রতিটি শেয়ারের দাম ৫৯ টাকা বা প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। গত ১৮ জুন কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ১২২ টাকা। আজ লেনদেন স্থগিতের আগে সেই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৮১ টাকা। কোম্পানিটির শেয়ারের এই মূল্যবৃদ্ধির পেছনে সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই।
এমন অস্বাভাবিক উত্থানের প্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ হিসেবে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জ শেয়ারটির লেনদেন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয়। এর আগে গত ২ জুলাই ডিএসই কোম্পানিটির কাছে দর ও লেনদেন বৃদ্ধির ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি পাঠায়। জবাবে কোম্পানিটি জানায়, বর্তমানে তাদের কাছে এমন কোনো অপ্রকাশিত তথ্য নেই যা শেয়ারের দাম বা লেনদেনকে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থাৎ ব্যবসায়িক কার্যক্রম বা আর্থিক অবস্থানে কোনো নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেনি।
স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্র আরও জানিয়েছে, শেয়ারটির দরবৃদ্ধির সঙ্গে বাস্তব ব্যবসায়িক পরিস্থিতির কোনো সুস্পষ্ট সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এ দরবৃদ্ধির পেছনে গোপন তথ্য, সমন্বিত লেনদেন বা বাজার কারসাজির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে কোম্পানির কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও অতিরিক্ত তথ্যও চাওয়া হয়েছে।