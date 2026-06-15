শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা খাতের কোম্পানি সিকদার ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ (জানুয়ারি ২৬-মার্চ ২৬) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তবে কোম্পানিটির মুনাফা প্রথম প্রান্তিকে গত বছরের তুলনায় ৩১০ শতাংশ বেড়েছে। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, কোম্পানিটি চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি ২৬-মার্চ ২৬) শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৮৬ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ইপিএস হয়েছিল ২১ পয়সা। একই সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নগদ কার্যকরি প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ৯ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ১৮ পয়সা। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ১৫ টাকা ৮৬ পয়সা।