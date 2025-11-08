শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কাগজ ও প্রকাশনা খাতের কোম্পানি হাক্কানী পাল্প ও পেপার মিলস পিএলসি গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তবে কোম্পানির প্রথম প্রান্তিকের মুনাফা গত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন বেড়েছে। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৫-সেপ্টেম্বর’২৫) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে আয় ছিল ৩ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ২৪ টাকা ৩৪ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ২৪ টাকা ২৯ পয়সা।