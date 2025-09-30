পুঁজিবাজারে ৩ ব্যাংকের ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বন্ড বিএসইসির অনুমোদন
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৩ ব্যাংকের ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বন্ড প্রস্তাব অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। ব্যাংক তিনটি হলো: ব্রাক ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক এবং ট্রাস্ট ব্যাংক। মঙ্গলবার বিএসইসির ৯৭৫তম কমিশন সভায় এসব বন্ড প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সংস্থাটি। অনুমোদিত প্রস্তাবের মধ্যে ব্রাক ব্যাংক পিএলসির এক হাজার কোটি টাকা, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ৮০০ কোটি টাকা ও ট্রাস্ট ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকার বন্ড প্রস্তাব রয়েছে।
বিএসইসি সূত্রে জানা যায়, ব্রাক ব্যাংকের ১ হাজার কোটি টাকা মূল্যের আনসিকিউরড, নন-কনভার্টিবল, ফুলি রিডিমেবল, কুপন বিয়ারিং, ফ্লোটিং রেট, সোশ্যাল সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড অনুমোদিত হয়েছে। এর কুপন রেট হবে রেফারেন্স রেট প্লাস ২ দশমিক ৫ শতাংশ কুপন মার্জিন। এটি প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের নিকট ইস্যু করা হবে। আর এই বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য দশ লাখ টাকা।
এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে ব্রাক ব্যাংক পিএলসির টিয়ার-২ ক্যাপিটাল বেস শক্তিশালী করা হবে। বন্ডটির ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এবং অ্যারেঞ্জার হিসাবে কাজ করবে ব্রাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড। এছাড়াও বন্ডটি অলটারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে তালিকাভুক্ত হবে।
আরেক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির ৮০০ কোটি টাকা মূল্যের আনসিকিউরড, নন-কনভার্টিবল, রিডিমেবল, ফ্লোটিং রেট সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড অনুমোদিত হয়েছে। এর কুপন রেট হবে রেফারেন্স রেট প্লাস ৩ শতাংশ কুপন মার্জিন। এটিও প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের নিকট ইস্যু করা হবে। এর প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১ লাখ টাকা।
এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে ব্যাংকটির ব্যাসেল থ্রি এর অধীন টিয়ার-২ ক্যাপিটাল বেস শক্তিশালী করা হবে। এই বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড। পাশাপাশি এই বন্ডটি অন্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে তালিকাভুক্ত হবে।
এছাড়াও অপর প্রতিষ্ঠান ট্রাস্ট ব্যাংখ পিএলসির ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের আনসিকিউরড, নন-কনভার্টিবল, রিডিমেবল, ফ্লোটিং রেট সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। যার কুপন রেট হবে রেফারেন্স রেট প্লাস ৩ শতাংশ কুপন মার্জিন। উল্লিখিত দুই ব্যাংকের মতো এটিও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের নিকট ইস্যু করা হবে। এই বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১ লাখ টাকা।
এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যাসেল থ্রি এর অধীন টিয়ার-২ ক্যাপিটাল বেস শক্তিশালী করা হবে। এই বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড। এছাড়াও বন্ডটি অলটারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে তালিকাভুক্ত হবে।