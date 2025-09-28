শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: ঋণের নামে ৫০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকে হালদারসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মৈত্রেয়ী রানী বেপারী, পরিচালক ডা. উদ্দাব মল্লিক, বাসুদেব ব্যানার্জি, মো. আবুল শাহজাহান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্মকর্তা, যারা মামলায় পিকে হালদারের সঙ্গে অভিযুক্ত।
২০২১ সালের ১৪ নভেম্বর মামলাটি দায়ের হয়। তদন্ত শেষে, বিভিন্ন দণ্ডবিধি, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এবং মানিলন্ডারিং আইনের আওতায় চার্জশিট অনুমোদন দেয় দুর্নীতি দমন কমিশন।
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে হাজার কোটি টাকা লুটপাট ও পাচার অভিযোগ ওঠে এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকে হালদারের বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে অর্ধশত মামলা হয়েছে, এবং ২০২২ সালে এক মামলায় তাকে ২২ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।