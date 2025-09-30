পুঁজিবাজারে যে কারণে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত, অক্টোবর মাসে লেনদেন বাড়ার পূর্বাভাস
ইমান ইসলাম, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: টানা দরপতন থেকে বেরিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে দেশের পুঁজিবাজার। ফলে সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের কিছুটা উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। গত সপ্তাহে লেনদেন হওয়া পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তিন কার্যদিবসেই পুঁজিবাজারে মূল্যসূচকের কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী প্রবনতা ছিল। এছাড়া চলতি সপ্তাহে তিন কার্যদিবসের মধ্যে দুই কার্যদিবস কিছুটা সুচকের উত্থান হয়েছে।
ফলে বড় পতনের পর পুঁজিবাজারে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। এছাড়া সেপ্টেম্বর মাসে ডিএসই ৫৪০ পয়েন্ট সূচকের কারেকশন হয়েছে। ফলে বড় কারেকশনের পর পুঁজিবাজার ঘুরে দাঁড়ায়। যার ফলে সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে ব্যাংক খাতের শেয়ারে ভর করে পুঁজিবাজারে ঘুরে দাঁড়ানোর পূর্বাভাস দিচ্ছে।
আশা করা যায় নতুন মাসের শুরুতে ঘুরে দাঁড়াবো পুঁজিবাজার। যার ফলে সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ এবং বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর। এতে ইতিবাচক বার্তা দিয়েই পূজার আগের শেষ কার্যদিবসের ইতি টেনেছে পুঁজিবাজার। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স আগের দিনের চেয়ে ২৬ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ৪১৫ পয়েন্টে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৮ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ১৭১ পয়েন্টে এবং ডিএসই ৩০ সূচক ২ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ২ হাজার ৮১ পয়েন্টে।
দিনভর লেনদেন হওয়া ৩৯৭ কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ২০৭ টির, দর কমেছে ১৩০ টির এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৬০ টির। ডিএসইতে ৬৯৬ কোটি ৮০ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবস থেকে ৯৭ কোটি ৪৭ লাখ টাকা বেশি। এর আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৫৯৯ কোটি ৩৩ লাখ টাকার।
অপরদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৪৪ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৭৯ পয়েন্টে। সিএসইতে ২৩০ টি কোম্পানি লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে ১১৭ টির দর বেড়েছে, কমেছে ৮৫ টির এবং ২৮ টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। সিএসইতে ১৬ কোটি ১ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।