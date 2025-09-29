পুঁজিবাজার পতন কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দিচ্ছে, সূচক ও লেনদেন বেড়েছে
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের কিছুটা উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। তবে পতন কাটিয়ে ঊর্ধ্বমুখী ধারায় ফেরার আভাস দিচ্ছে পুঁজিবাজার। ফলে সূচকের কিছুটা উত্থান হলেও আতঙ্ক কাটছে না বিনিয়োগকারীদের। কারণ সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে বাজার অস্থিতিশীল আচরন করছে। বাজার আজ ভাল তো কাল খারাপ।
এ অবস্থার মধ্যে দিনের পর দিন পার করছে বিনিয়োগকারীরা। তবে গত সপ্তাহে পাঁচ কার্যদিবসে মধ্যে শেষ তিন কার্যদিবস সূচকের কিছুটা উত্থান হলেও সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে ফের সূচকের পতনে দু:চিন্তা কাটছে না বিনিয়োগকারীদের। এর মধ্যে শেষ ৩ কার্যদিবসে প্রতিদিন ৭৬ শতাংশের বেশি কোম্পানির দরপতন হয়েছে। তবে সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমানে লেনদেন বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী কাজী হোসাইন আলী মতে, পুঁজিবাজারের আচরন সন্দেহ জনক। বাজার আজ ভাল তো কাল খারাপ। ২০১০ সালের বড় ধসের পর আজ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীরা একটি স্থিতিশীল পুঁজিবাজার ফিরে পায়নি। সম্প্রতি পুঁজিবাজার যে ভাবে উত্থান হয়েছে ঠিক সেই ভাবে পতন হয়েছে।
এটা কোন স্থিতিশীল বাজারের লক্ষণ নয়। তবে সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে পতন কাটিয়ে ঊর্ধ্বমুখী ধারায় ফেরার আভাস দিচ্ছে পুঁজিবাজার। এটা বাজারের জন্য ভাল দিক। এছাড়া সেপ্টেম্বর মাসের টানা দরপতনে অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দাম ৩০ শতাংশের বেশি উধাও হয়ে গেছে। এ অবস্থায় বিনিয়োগকারীদের মাঝে আস্থা ফেরাতে সূচকের টানা উত্থানের বিকল্প নেই। আমরা আশা করি শিগরিই বাজার ঘুরে দাঁড়াবে।
জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স আগের দিনের চেয়ে ৯ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ৩৮৯ পয়েন্টে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক. ৯৭ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ১ হাজার ১৬৩ পয়েন্টে এবং ডিএসই ৩০ সূচক ১ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ২ হাজার ৮৪ পয়েন্টে।
দিনভর লেনদেন হওয়া ৩৯৭ কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ২১২ টির, দর কমেছে ১০৫ টির এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৮০ টির। ডিএসইতে ৫৯৯ কোটি ৩৩ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবস থেকে ৩৫ কোটি ১৫ লাখ টাকা বেশি। এর আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৫৬৪ কোটি ১৮ লাখ টাকার ।
অপরদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১১ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৩৫ পয়েন্টে। সিএসইতে ১৯৭ টি কোম্পানি লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে ৭৯ টির দর বেড়েছে, কমেছে ৮০ টির এবং ৩৮ টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। সিএসইতে ১২ কোটি ৭৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।