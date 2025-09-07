ডিএসইর সতর্কতা বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করছে প্রতারক চক্র
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং হোয়াটসঅ্যাপ ভিত্তিক লোভনীয় অফার থেকে সাবধান থাকার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। রোববার (০৭ সেপ্টেম্বর) ডিএসইর উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ শফিকুর রহমান থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে এ সতর্কতাঁর কথা জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে সরকার, বিএসইসি, ডিএসই ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতায় পুঁজিবাজার তার নিজস্ব গতি ফিরে পেয়েছে৷ একটি গতিশীল বাজারকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে এক শ্রেণীর কারসাজি চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপকে বেছে নিয়েছে৷
কিছু দিন আগে ডিএসইর নাম, ঠিকানা, লোগো ব্যবহার করে হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপ-এর মাধ্যমে অভিনব কায়দায় প্রতারণা চালিয়ে ছিল৷ ডিএসইর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে বিনিয়োগকারী তথা পুঁজিবাজারের স্বার্থে রেগুলেটর, সকল ব্রোকাজের হাউজ, সিডিবিএল,
ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে চিঠির মাধ্যমে অবগত করেছে এবং বিনিয়োগকারীদের সচেতনতার লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনও করা হয়েছে৷ এমনকি ডিএসইর ওয়েবব্যানারেও এই ধরনের প্রতারণা থেকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে৷ এছাড়াও ক্ষিলক্ষেত থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে, র্যাবকেও অবহিত করা হয়েছে এবং সক্রিয় প্রতারক চক্রকে গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারিতে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
বর্তমানে প্রতারক চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বিভিন্ন কোম্পানির আকর্ষণীয় দর বৃদ্ধির লোভ দেখিয়ে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করছে৷ যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ধরনের প্রতারক চক্রের লোভনীয় অফার থেকে সতর্ক থাকুন। অসাধু চক্রের পাল্লায় পরে আপনার কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করে প্রতারিত হবেন না৷ তাই সবসময় প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকুন এবং জেনে ও বুঝে বিনিয়োগ করুন।