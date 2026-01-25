ইপিএস সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা ৫৮ কোম্পানি
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৫৮ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য বোর্ড সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো:
মীর আকতার: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারি সন্ধা ৬টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
অগ্নি সিস্টেম: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারি সন্ধা ৬টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
রানার অটোমোবাইল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারি দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
পাওয়ার গ্রিড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি সন্ধা ৬টা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
জাহিন স্পিনিং: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ক্রাউন সিমেন্ট: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
আরডি ফুড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি সন্ধা ৬ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ইনডেক্স এগ্রো: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ভিএফএস থ্রেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
হোটেল সি পাল্প: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
সামিট পাওয়ার: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
একমি ল্যাবরেটরিজ: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি দুপুর ৩ টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
দেশ গামের্ন্টস: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ডমিনেজ স্টীল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
আরগন ডেনিমস: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
এমবি ফার্মা: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
জুন স্পিনার্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
খুলনা পাওয়ার (কেপিসিএল): কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
সেন্ট্রাল ফার্মা : কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ইভেন্স টেক্সটাইল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
প্রিমিয়ার সিমেন্ট: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
গ্লোডেন হারভেস্ট: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
আইসিবি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারি সন্ধা ৬ টা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
স্টাইল ক্রাফট: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
জিবিবি পাওয়ার: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
আইটিসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
এনভয় টেক্সটাইল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
গ্লোবাল হেভী ক্যামিকেল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
স্কয়ার ফার্মা: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
সিলভা ফার্মা: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ড্যাফেডিল কম্পিউটার: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ফুয়াং সিরামিক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
বারাকা পতেঙ্গা: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
বারাকা পাওয়ার: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি বিকাল ৫ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
কেডিএস এক্সসরিজ: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
সোনারগাঁও টেক্সটাইল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
স্কয়ার টেক্সটাইল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ইন্দোবাংলা ফার্মা: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
জেনেক্স ইনফোসিস: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ওয়াইম্যাক্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি সন্ধা ৬ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ওয়াটা কেমিক্যাল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি সন্ধা ৬ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ফাইন ফুডস: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
রহিমা ফুড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
বিডি থাই ফুড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
বিডিকম: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
আফতাব অটোমোবাইল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ওরিয়ন ফার্মা: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ওরিয়ন ইনফিউশন: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
নাভানা সিএনজি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
বিবিএস ক্যাবলস: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
হাওয়েল টেক্সটাইল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারি বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ডেসকো: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
এপেক্স ফুডস: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩১ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
এপেক্স স্পিনিং: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩১ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
গ্রামীনফোন: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২ ফেব্রুয়ারী দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।