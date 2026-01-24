৬৫ কোম্পানির ইপিএস সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৬৫ কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য বোর্ড সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো:
হোটেল প্যানিনসুলা: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ডেল্টা স্পিনিং: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারি দুপুর ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারি বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
বেঙ্গল উইন্ডসোর লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারি বেলা সাড়ে ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
জেএমআই হসপিটাল রিক্যুইজিট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারি বেলা সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
মিথুন নিটিং অ্যান্ড ডায়িং লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারি বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
তাল্লু স্পিনিং মিলস লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
বঙ্গজ লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারি বেলা ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
এপেক্স ফুটওয়্যার: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
ইনটেক: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
ইফাদ অটোস: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
খান ব্রাদার্স পিপি ওয়েভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
অলিম্পিক এক্সেসরিজ: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
বিকন ফার্মা: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টা ১৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টা ১৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
বার্জার পেইন্টস: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টা ১৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
ইনডেক্স এগ্রো: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
তিতাস গ্যাস: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ সন্ধা ৬ টা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
ইস্টার্ন হাউজিং: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
শাশা ডেনিমস: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
এসিআই লিমিটেড: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
এসিআই ফরমুলেশন: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
ড্রাগন সোয়েটার: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
মতিন স্পিনিং: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
মোজাফফর হোসেন স্পিনিং: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
শ্যামপুর সুগার: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টা ৪০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
শমরিতা হাসপাতাল: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ সন্ধা ৭ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
ন্যাশনাল পলিমার: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
ডরিন পাওয়ার: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
রেনউইক যজ্ঞেশ্বর: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টা ৪০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
ইবনে সিনা ফার্মা: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
ন্যাশনাল টিউবস: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
লুবরেফ বাংলাদেশ: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪টা ৪০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
মেঘনা পেট্রোলিয়াম: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ সন্ধা ৭ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
ঝিলবাংলা সুগার: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা ৪০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
সিঙ্গার বিডি: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ : কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
নাহি অ্যালুমিনিয়াম: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে।
মুন্নু সিরামিকস: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ২৫ পয়সা।
ইউনিক হোটেল: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১ টাকা ৩৬ পয়সা।
মুন্নু এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ৫২ পয়সা।
মুন্নু ফেব্রিক্স: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল সাড়ে ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ৩ পয়সা।
শাহজিবাজার পাওয়ার: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১ টাকা ৪১ পয়সা।
রেনাটা পিএলসি: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৯ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ৬ টাকা ৪৭ পয়সা।
নাভানা ফার্মা: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১ টাকা ৬৯ পয়সা।
ই-জেনারেশন: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১৪ পয়সা।
কুইন সাউথ টেক্সটাইল: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ৬ পয়সা।
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল সাড়ে ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ২৬ পয়সা।
যমুনা অয়েল: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১৩ টাকা ৩৭ পয়সা।
এপেক্স ট্যানারি: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল সাড়ে ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি লোকসান করেছিল ৪ টাকা ৯৮ পয়সা।
পেনিনসুলা চিটাগং: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৫ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল সাড়ে ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১ পয়সা।
আমান ফিড: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল সাড়ে ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল পয়সা ২১ পয়সা।
ইস্টার্ণ লুব্রিকেন্টস: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৫ টা ৫মিনিটে অনুষ্ঠিত
হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা ১৫ টাকা ৬৮ পয়সা।
আনোয়ার গ্যালভানাইজিং: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ২ টাকা ৮৬ পয়সা।
পদ্মা অয়েল: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল সাড়ে ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১৬ টাকা ০৪ পয়সা।
আমান কটন: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে। তবে কোম্পানিটির বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি মুনাফা করেছিল ১১ পয়সা।