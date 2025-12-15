পুঁজিবাজার আস্থা ফেরাতে বিএসইসির দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে, টানা দরপতন
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের বড় পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। ফলে টানা দরপতনের বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না পুঁজিবাজার। বাজার আজ ভাল তো কাল খারাপ। এ অবস্থার মধ্যে বছরের পর বছর পার করছে। কিছুতেই বিনিয়োগকারীরা একটি স্থিতিশীল পুঁজিবাজার ফিরে পাচ্ছে না।
সামষ্টিক অর্থনীতির তীব্র চাপ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সুশাসনের অভাব সম্মিলিতভাবে বাজারকে অপরিণত ও অস্থিতিশীল করে তুলেছে। ফলে সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে সূচকের সাথে কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমাণে লেনদেন। এর মাধ্যমে চলতি সপ্তাহের প্রথম দুই কার্যদিবসেই পুঁজিবাজারে দরপতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এ বিষয় জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, পুঁজিবাজারে মূল সমস্যা বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকট। কারণ টানা দরপতনে অধিকাংশ বিনিয়োগকারী বড় ধরনের লোকসানের কারণে বাজারের প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না। এ অবস্থায় সংকট কাটাতে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করা জরুরি।
পাশাপাশি ভালো শেয়ারের সরবরাহ বাড়াতে হবে। না হলে দীর্ঘমেয়াদে বাজার টেকসই হওয়া কঠিন। তিনি আরো বলেন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে সবার আগে আস্থা সংকট দূর করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থাৎ কারসাজির মাধ্যমে কেউ তার টাকা হাতিয়ে নিলে বিচার হবে এই মর্মে বিনিয়োগকারীদের নিশ্চয়তা দিতে হবে।
জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স আগের দিনের চেয়ে ৪২ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৪ হাজার ৮৯০ পয়েন্টে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১১ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ১ হাজার ১৬ পয়েন্টে এবং ডিএসই–৩০ সূচক ১৪ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ১ হাজার ৮৭৭ পয়েন্টে।
দিনভর লেনদেন হওয়া ৩৮৮ কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ৪৮ টির, দর কমেছে ২৯২ টির এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৪৮ টির। ডিএসইতে ৪১৩ কোটি ১১ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবস থেকে ৪৪ কোটি ৩৮ লাখ টাকা কম। এর আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৪৫৭ কোটি ৪৯ লাখ টাকার ।
অপরদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৭৬ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৭৭০ পয়েন্টে। সিএসইতে ১৬১ টি কোম্পানি লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে ৪৭ টির দর বেড়েছে, কমেছে ৯৮ টির এবং ১৬ টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। সিএসইতে ৫ কোটি ১৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।