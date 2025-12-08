শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের দুই কোম্পানি সমাপ্ত অর্থবছরে নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটি দুটো গত বছরের তুলনায় লোকসানের পাহাড় বেড়েছে। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
ঢাকা ডায়িং অ্যান্ড ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি লিমিটেড: কোম্পানিটি গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করছে। সর্বশেষ বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৫ টাকা ৮২ পয়সা লোকসান হয়েছে। আগের বছর শেয়ার প্রতি ২ টাকা ৫৮ পয়সা লোকসান হয়েছিল। সর্বশেষ বছরের প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ক্যাশফ্লো ছিল ৪ পয়সা, যা আগের বছর ছিল ১ টাকা ৪৭ পয়সা।
গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ২৬ টাকা ৭১ পয়সা।আগামী ১৬ জানুয়ারি কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর।
অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড: কোম্পানিটি গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করে। সর্বশেষ বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৮ পয়সা লোকসান হয়েছে। আগের বছর শেয়ার প্রতি ১ পয়সা লোকসান হয়েছিল।
সর্বশেষ বছরের প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ক্যাশফ্লো ছিল ১ টাকা ৬৩ পয়সা, যা আগের বছর ছিল মাইনাস ১ পয়সা। গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ২৪ টাকা ৭৭ পয়সা।